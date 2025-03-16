Портников объяснил, как удары по Москве могут привести к политическому кризису в России

Журналист считает, что нет ничего плохого в том, что украинцы наносят удары по Москве.

Украинские удары вглубь территории России имеют значение, поскольку война будет иметь перспективу только тогда, когда она будет происходить на территории обеих враждующих стран.

Такое мнение высказал сегодня журналист Виталий Портников.

Он заявил, что война может называться российско-украинской только тогда, когда Украина также будет наносить удары по территории российских агрессоров. И нет ничего плохого в том, что украинцы наносят удары по Москве.

"Очевидно, что Украина должна быть стороной в войне. Если мы все время позволяем наносить удары по нашей территории, это лишь разжигает аппетит агрессора. Такие удары уменьшают намерения и желание врага бить по территориям, ведь он начинает задумываться о последствиях и ударах по большим местам". снаряжения могут возникать разные формы договоренностей — как открытых, так и закрытых. Если ничего не делать, нас будут просто уничтожать", — отметил он.

Вместе с тем не следует считать, что эти удары повлияют на возможную установку режима прекращения огня. Портников отметил, что в Кремле относятся к идее перемирия так же, как это было раньше.

"Мы не должны придумывать вещи, которых нет и, возможно, никогда не будет. В России отсутствует общественное мнение, это авторитарная страна, где большинство людей не участвуют в политических процессах", — добавил он.

Портников заявил, что постоянные удравшие по Москве рано или поздно приведут к условиям серьезного политического кризиса в РФ, однако очень трудно предсказать, спустя сколько лет это может произойти.

"Кто мог предсказать кризис в Советском Союзе? Даже за несколько лет до его начала никто не мог представить его масштаб. Поэтому такой кризис может произойти как через 50 лет, так и через 5. Хотя наши действия важны, утверждать, что они повлияют на сроки завершения боевых действий или на переговоры, это не стоит. Реальных переговоров вообще не происходит – все это только имитация процесса", - резюмировал Портников.

Ранее сообщалось, что президент Финляндии назвал истинную цель России в ее войне против Украины.

Мы ранее информировали, что эксперт назвал три фактора, которые могут вынудить Путина пойти на уступки.

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