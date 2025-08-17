Портников объяснил, от чего зависит возобновление масштабных обстрелов Украины

Путин может возобновить масштабные обстрелы Украины

Российский диктатор Путин способен в любой момент возобновить дальнобойные обстрелы Украины, если не будет получать от президента США Дональда Трампа ожидаемую реакцию.

Об этом он заявил в эфире Эспрессо, заявил журналист Виталий Портников.

«То, что они не обстреливали в преддверии встречи, для меня абсолютно логично. Ведь когда ты бьешь этими дальнобойными ракетами или беспилотниками, даже по конкретным объектам, которые хочешь уничтожить, всегда большой риск», — отметил он.

По его словам, даже если нет планов обстреливать жилые кварталы, ситуация может выйти из-под контроля.

«Что-то может не туда попасть, что-то сбить система ПВО и обломки упадут в жилой дом или больницу», — добавил Портников.

Журналист подчеркнул, что подобная ситуация могла сорвать важную встречу.

«Путину не было никакой необходимости рисковать. Он спокойно накапливал арсенал для последующих масштабных ударов, если это будет реальной потребностью», — сказал он.

В то же время Украина, по мнению Портникова, имела больше возможностей наносить удары.

«Зеленский не встречался с Трампом и не опасался американской реакции. А Россия должна быть осторожна», — объяснил журналист.

Он также подчеркнул, что именно Кремлю была крайне нужна встреча.

«Путину нужно было увидеться с Трампом. Поэтому он продолжил наступательные действия на фронте, чтобы показать: может захватывать территории без уступок», — сказал Портников.

По его словам, таким образом, диктатор демонстрировал свою позицию.

«Мол, не отдашь Донбасс — я сам его возьму. Так что ему было логичнее бить по линии фронта, чем по тылу», — подчеркнул журналист.

По его мнению, дальнейшие действия Кремля напрямую зависят от договоренностей с президентом США.

«Если он ни о чем не договорился — это одна история. Если есть договоренности, которые Трамп, по его мнению, должен реализовать, то он будет сдерживаться от ударов», — отметил Портников.

В то же время, он уточнил, что в случае возобновления атак президент США может резко отреагировать.

«Трамп может сказать: „Все, опять убийства, я ничего не буду делать, Путин сошел с ума“. Это может его останавливать», — сказал журналист.

Но если у Кремля нет ожиданий Соединенных Штатов, то удары могут возобновиться в любой момент.

«Длительная пауза в атаках как раз и свидетельствует о его ожиданиях от встречи», — подытожил Портников.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп прокомментировал российские удары по Украине, которые страна-агрессорка нанесла в ночь на 15 августа — перед саммитом на Аляске.

Мы ранее информировали, что журнал Time утверждает, что, несмотря на отсутствие мирного соглашения, Путин получил от Дональда Трампа три значительные победы, но и для Украины это стало хорошей новостью.