Виталий Портников

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Украинское общество должно получать честную информацию о человеческих потерях в войне, ведь каждый павший защитник заслуживает памяти и уважения.

Об этом в эфире Эспрессо заявил журналист Виталий Портников.

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Портников подчеркнул, что власть должна вести с обществом откровенный разговор о человеческих потерях в войне. По его словам, занижение количества погибших фактически умаляет значение подвига каждого украинского военного, отдавшего жизнь за государство.

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В то же время, журналист предположил, что стремление озвучивать меньшие цифры может быть связано с желанием не шокировать людей и позволить им сохранять определенные представления о войне.

«Это желание не шокировать людей и дать им возможность жить в мире своих иллюзий о войне. Президент все же — президент большинства. И если он надеется, что его будут выбирать, его будут выбирать не тысячи, а миллионы», — отметил Портников.

В то же время он подчеркнул, что война неизбежно сопровождается потерями людей независимо от того, кто возглавляет Вооруженные силы Украины.

«Мы должны четко отдавать себе отчет, что не бывает войны без человеческих жертв. К сожалению, даже самые романтические войны, рыцарские в средневековье, были с большими жертвами», — отметил он.

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Отдельно журналист обратил внимание на то, что смена главнокомандующего не способна сама по себе устранить потери на фронте.

«Это не изменится со сменой главнокомандующего. Это тоже очередная иллюзия, что можно поменять главнокомандующего, который не нравится, на главнокомандующего, который нравится, и исчезнут человеческие потери. К сожалению, нет», — сказал журналист.

Портников убежден, что украинцы должны осознавать истинную цену борьбы за свободу и независимость, даже если такой разговор сложный.

«Я считаю, что с обществом нужно вести честный разговор, не думая о предстоящих выборах. Общество должно понимать, какой высокой ценой дается и будет даваться в последующие, еще более трагические, еще более изнурительные годы свобода и независимость Украины», — подчеркнул он.

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В заключение журналист подчеркнул, что память о павших защитниках напрямую зависит от того, насколько честно государство говорит о масштабах потерь.

«Если Украине удастся сберечь это, то это будет высокой ценой. И нужно тогда помнить о каждом, кто отдал за эту жизнь. Если ты уменьшаешь количество погибших, ты таким образом уменьшаешь память тех, кто отдал и еще отдаст в последующие годы жизнь за Украину», — отметил Портников.

Ранее сообщалось, что российские войска в июле оккупировали больше территории, чем смогли освободить Силы обороны, однако в DeepState считают нереалистичным полный захват Донбасса 2026 года.

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