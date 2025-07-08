Портников описал жуткое будущее Киева и крупных городов Украины: "Люди будут уезжать из страны"

Виталий Портников предупредил о российском терроре / © ТСН.ua

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Украинский журналист и публицист Виталий Портников описал мрачное будущее крупных украинских городов и Киева. Он отметил, что если Запад не остановит ракетно-пушечные атаки по Украине, то люди будут вынуждены бежать в меньшие города или за границу.

Об этом он сказал на своем ютуб-канале.

Люди будут бежать из страны, если РФ не остановит террор крупных городов

Виталий Портников отметил, что если Россия продолжит террор крупных городов, то люди оттуда будут выезжать.

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«Люди будут уезжать из страны. Они сначала будут ехать в маленькие города, а потом — дальше. Если эти атаки беспилотников не остановятся, если Запад не остановит Россию, то это все приведет к выдавливанию населения», — сказал он.

Портников считает, что обстрелы Киева — это только начало

Портников отметил, что атаки на Киев — это только начало. По его мнению, сейчас готовится почва для прицельных ударов по жилым кварталам Киева и других городов.

«Это еще не началось. Это только репетиция. Потому что пока что это — систематическое уничтожение военно-промышленного комплекса страны. После того, как он будет уничтожен, начнется террор реальный по жилым кварталам. Не вымышленный и не сопутствующий, а реальный. Когда будут бить целенаправленно не по заводу Антонова, понимаете, как мы сейчас там разбираем, или по каким-то заводам и вокруг под этим соусом бить по жилым кварталам. А реальные, когда будут бить прицельно по жилым кварталам, как это было в Грозном. Там уже не уничтожали военно-промышленный комплекс, правда? Там били по жилым кварталам. Ну, потому что в каждом доме боевик», — пояснил он.

Либеральные россияне уже начали оправдывать российский террор

Виталий Портников отметил, что российские либеральные блогеры уже оправдывают обстрелы жилых домов в Киеве.

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«И это все не шутки: я читаю сейчас одного либерального российского политолога в эмиграции и оказывается, когда Россия била по домам в Киеве, там помните эти дома, где во время предпоследнего обстрела, это она просто хотела уничтожить работников военно-промышленного комплекса Украины. Так как Израиль хотел уничтожить физиков-ядерщиков. Ну, просто Россия пытается римейк такой сделать. Этот политолог пишет, что кто может жить в домах рядом с заводами? Ну, только работники военно-промышленного корпуса. И они так это будут оправдывать. Они это уже закладывают в идею», — пояснил он.

Напомним, Портников назвал 4 сценария окончания войны в Украине