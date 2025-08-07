- Дата публикации
Портников ответил, действительно ли Путин может прекратить воздушные удары по Украине
Путин мог бы отменить воздушный террор против украинцев.
Глава Кремля Владимир Путин может пожертвовать воздушным террором против мирного населения Украины, чтобы обезопасить собственную нефтепереработку и военную инфраструктуру от украинских ударов и иметь возможность продолжать наземное военное действие.
Такое мнение высказал украинский журналист Виталий Портников в программе «И грянул Грэм» на Ютуб-канале.
Журналист допустил, что Путин мог предложить подобные меры ради удержания президента США Дональда Трампа от каких-либо новых санкций против России.
«На время удержаться от обстрелов украинской территории, потому что большая часть тех объектов, которые для Путина важна, она могла быть уже уничтожена. Я имею в виду объекты украинской инфраструктуры. Помните, как упорно Путин бил по объектам украинской инфраструктуры, это касается и энергетики, и военно-промышленного комплекса», — объяснил Портников.
По мнению журналиста, Путин мог считать, что достиг достаточных результатов и теперь может вполне спокойно продолжать наступление своей армии, потому что бомбить ему с прикладной точки зрения особенно в Украине ничего остается лишь воздушный террор против местного населения.
«Этим можно на время пожертвовать. А вот обезопасить собственную нефтепереработку и военную инфраструктуру от ударов — это может быть тоже хорошая задача, потому что тогда военно-промышленный комплекс Российской Федерации сможет успешно развиваться для нужд никуда не денется», — отметил Портников.
И Украина не сможет уничтожать военные предприятия России, мешая таким образом в Москве продолжать свое наступление на украинской территории.
«То есть, как определенный уровень уступок — это возможно в этом случае, но опять же нужно понимать, кому это принесет больше выгоды», — подытожил он.
Напомним, главком ВСУ Александр Сырский сказал, возможно ли выгодное окончание войны в Украине. Он уверен, что война завершится так, как выгодно Украине, и считает, что для этого нужно наступать на фронте.