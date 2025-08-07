Портников ответил, действительно ли Путин может прекратить воздушные удары по Украине

Глава Кремля Владимир Путин / © Getty Images

Глава Кремля Владимир Путин может пожертвовать воздушным террором против мирного населения Украины, чтобы обезопасить собственную нефтепереработку и военную инфраструктуру от украинских ударов и иметь возможность продолжать наземное военное действие.

Такое мнение высказал украинский журналист Виталий Портников в программе «И грянул Грэм» на Ютуб-канале.

Журналист допустил, что Путин мог предложить подобные меры ради удержания президента США Дональда Трампа от каких-либо новых санкций против России.

«На время удержаться от обстрелов украинской территории, потому что большая часть тех объектов, которые для Путина важна, она могла быть уже уничтожена. Я имею в виду объекты украинской инфраструктуры. Помните, как упорно Путин бил по объектам украинской инфраструктуры, это касается и энергетики, и военно-промышленного комплекса», — объяснил Портников.

По мнению журналиста, Путин мог считать, что достиг достаточных результатов и теперь может вполне спокойно продолжать наступление своей армии, потому что бомбить ему с прикладной точки зрения особенно в Украине ничего остается лишь воздушный террор против местного населения.

«Этим можно на время пожертвовать. А вот обезопасить собственную нефтепереработку и военную инфраструктуру от ударов — это может быть тоже хорошая задача, потому что тогда военно-промышленный комплекс Российской Федерации сможет успешно развиваться для нужд никуда не денется», — отметил Портников.

И Украина не сможет уничтожать военные предприятия России, мешая таким образом в Москве продолжать свое наступление на украинской территории.

«То есть, как определенный уровень уступок — это возможно в этом случае, но опять же нужно понимать, кому это принесет больше выгоды», — подытожил он.

Напомним, главком ВСУ Александр Сырский сказал, возможно ли выгодное окончание войны в Украине. Он уверен, что война завершится так, как выгодно Украине, и считает, что для этого нужно наступать на фронте.