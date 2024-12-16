Портников озвучил, в каком случае война будет заморожена в 2025 году

Война в Украине может быть заморожена в начале 2025 года в случае, если президент России Владимир Путин оценит состояние экономики как неудовлетворительное.

Такое мнение высказал украинский журналист, политический обозреватель Виталий Портников.

По словам Портникова, вопрос заморозки войны – не в переговорах при посредничестве США.

"Почему мы должны разговаривать с Россией при посредничестве Соединенных Штатов? Если президент Путин оценит свою экономику как неудовлетворительную, война будет заморожена в феврале-марте 2025 года. Если эта экономика будет казаться Путину такой, которая может позволить ему вести продолжительную войну, он будет продолжать воевать. О чем мы можем говорить? Ну, будет какой-то план…" – заявил журналист.

В этом контексте, по его мнению, США могут только предоставить, но, скорее всего, не предоставить Украине гарантии безопасности.

"Это уже вопрос к Соединенным Штатам: если США считают, что они должны вооружить Украину так, чтобы она могла бороться с Россией в дальнейшем, они будут вооружать Украину, но это не гарантия безопасности. Гарантии безопасности на уровне Североатлантического союза мы не получим при президентстве Трампа. Мы ничего здесь не можем говорить, это будет воля Белого дома", – считает Портников.

Он подчеркнул, что вопрос заморозки войны – "в оценке президентом РФ потенциала его страны для последующей войны по уничтожению украинского государства".

"Если такого потенциала нет – война будет заморожена, и мы вернемся к ней в той или иной форме со временем, если у России хватит сил. Если не хватит – не вернемся", – отметил политический обозреватель.

К слову, несколькими днями ранее Портников заявил об отсутствии оснований полагать, что война в Украине может завершиться в январе 2025 года.

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