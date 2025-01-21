Портников резко высказался о переговорах Украины с РФ и ответил, кто будет договариваться с Путиным

Прямые переговоры Украины с Россией не состоятся, ведь для этого нет никаких оснований. Для страны-агрессорки Украина — не суверенное государство, поэтому война идет ради того, чтобы территория, которую россияне, в своем большинстве, считают исторической территорией России, была присоединена к ней с изгнанием и уничтожением украинского населения.

Об этом сказал известный украинский журналист Виталий Портников на своем YouTube канале.

"Я считаю, что никаких переговоров Украины с Россией не будет. Никакой рамки таких переговоров не существует. Никаких оснований для этих переговоров не было, нет и не может быть, потому что Россия не считает Украину суверенным государством и работает ради того, чтобы территория, которую россияне в большинстве своем считают исторической территорией России, была присоединена к РФ с изгнанием и уничтожением украинского населения. Так что не нужно придумывать то, чего не может быть", — сказал Портников.

Он допустил возможность российско-американских переговоров по Украине, где будет решена судьба нашей страны.

"А потом нам будет сообщено, о чем они договорились. Вот что может быть. И это не мы будем устанавливать рамку, а Трамп и Путин. А мы можем с этим соглашаться или нет, как и наши европейские союзники", — добавил журналист. .

По его словам, именно поэтому важно, чтобы президент Украины Владимир Зеленский встретился с президентом США Дональдом Трампом и проработал с ним общее видение завершения захватнической войны РФ против Украины.

"Чтобы выработать общее видение, которое Трамп представит Путину. Хотя Путин с этим видением может послать его очень далеко, если будет себя уверенно чувствовать", — высказался журналист.

Он также затронул тему плана Дональда Трампа по прекращению огня в Украине, назвав его "логичным".

"Прекращение огня на линии разграничения, миротворческий контингент, вооружение Украины, если Запад не хочет, чтобы она стала членом НАТО — вот рамка таких переговоров. Согласится ли Россия на это? Нет. Будет ли Запад делать все это без согласования с РФ? Вряд ли", – отметил Портников.

Ранее журналист Виталий Портников отметил, что президент США Дональд Трамп, очевидно, хотел бы результативной встречи с диктатором Путиным, после которой можно будет объявить о начале прекращения российско-украинской войны.

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