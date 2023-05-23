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Португалия предлагает обучение украинских пилотов на истребителях F-16

Автор
Светлана НесчетнаяСветлана Несчетная
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Португалия предлагает обучение украинских пилотов на истребителях F-16

У Португалии нет неограниченного количества истребителей, отметил глава МИД Кравиньо. / Фото: euractiv.com

Но пока страна не может отправить свои самолеты.

Португалия может научить украинских пилотов использовать истребители F-16, но пока не может отправить свои самолеты.

Об этом заявил министр иностранных дел Жоау Гомещ Кравиньо, сообщает Euractiv.

"Португалия открыта к такой возможности (обучение украинских пилотов – ред.). У нас есть очень хорошие пилоты и инструкторы и они готовы работать с коллегами из других стран, также F-16 для обучения украинских пилотов", – сказал министр.

Кравиньо отметил, что у Португалии нет неограниченного количества самолетов.

"У нас есть те (истребители – ред.), которые нам нужны для выполнения наших национальных обязательств, а также (обязательств – ред.) перед НАТО, поэтому сейчас этот вопрос не поднимается", – отметил португальский министр.

Напомним, 19 мая президент США Джо Байден проинформировал лидеров G7, что Вашингтон поддерживает совместные усилия с союзниками и партнерами по подготовке украинских пилотов на самолетах четвертого поколения, включая F-16.

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Дата публикации
Просмотры
147
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