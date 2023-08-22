Поругались из-за женщины и "один другому яйца за***шил": перехваченный разговор оккупантов

В перехваченном разговоре оккупанты жалуются на большие потери и бардак в своих рядах.

Разведка перехватила очередной разговор оккупантов, где захватчики обсуждают ситуацию на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает пресс-служба ГУР.

Оккупанты ожидают прибытия подкрепления – "саратовских" из Беларуси, однако признают, что даже это не поможет им отправиться домой хотя бы в отпуск.

Россияне упоминают о больших потерях в своих подразделениях: "У нас 10 осталось машин всего. Было что-то около 20-ти, сгорели. Один 200-й танкист. А одному ногу оторвало на мини... Ездили прокатиться: 16 300-х, 5 200-х, и 7 без вести пропавших, 2 БМП, короче подбили нах**н. За 15 минут".

Также они вспомнили, что их сослуживцы часто убивают друг друга во время пьянок:

"Противотанкисты пьянствовали. У них баба была, они там бабу не поделили, и друг другу яйца за***шил".

Ранее российский оккупант рассказал, как захватчики на передовой пьют брагу бидонами, стреляют коров ради развлечения и боятся "мифических" поляков на фронте.

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