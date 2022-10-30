"Пощечина, которую они получили по заслуге" – эксперт о взрывах в Севастополе и повреждении кораблей РФ

В субботу, 29 октября, в Севастополе произошли взрывы, после чего стало известно о повреждениях кораблей Черноморского флота РФ.

Во временно оккупированном Севастополе 29 октября произошло несколько взрывов, впоследствии стало известно, повреждения получили несколько российских кораблей.

Генерал-майор запаса СБУ Виктор Ягун говорит, что "это – прекрасная пощечина. Оккупанты получили по заслуге".

Об этом он рассказал 24 каналу.

По его словам, россияне начали распространять циничные заявления, что якобы корабли в этой бухте были привлечены в "зерновом" коридоре.

"Это столь циничное заявление. Они выходят в море под прикрытием зерновых караванов, обстреливают наши города и хотят, чтобы мы просто закрыли на это глаза, потому что там зерно идет? Такого не будет. Это – пощечина, которую они получили по заслуге", — отметил он.

Ягун также напомнил, как на следующий день после подписания зернового соглашения оккупанты обстреляли ракетами порт в Одессе.

"Хлопок" в Севастополе

В субботу утром 29 октября, около 4:30, во временно оккупированном Севастополе раздались взрывы. Оккупационные власти города сообщили, что Черноморский флот РФ "отражал атаку беспилотников" над Севастопольской бухтой.

Военный эксперт Павел Нарожный считает, что вполне вероятно версию оккупантов об атаке беспилотниками, а также предположил какую-то "небольшую диверсионную операцию".

В этот же день, позже, минобороны России заявило, что останавливает действие "зернового соглашения" после взрывов во временно оккупированном Севастополе.

Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко сообщил о серьезных повреждениях фрегата проекта 11356Р "Адмирал Макаров" и морского тральщика проекта 266М, шифр "Аквамарин-М" — "Иван Голубец".

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