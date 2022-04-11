Поселили в концлагерях: Геращенко рассказал, как принудительно вывезенные жители Мариуполя бежали из России

Украинцев принудительно вывезли в РФ, чтобы пропагандисты могли показать "картинку".

Российские оккупанты могли принудительно вывезти в страну-агрессора более 45 тыс. украинцев. Часть жителей Мариуполя, которым удалось вырваться из территории оккупанта и вернуться в Украину, рассказывают, что их держали фактически в концлагерях.

Об этом во время телемарафона сказал советник главы МВД Антон Геращенко.

"Я думаю, что эти цифры выше. Только мэр Мариуполя Вадим Бойченко озвучил, что 33 тыс. мариупольчан вывезли в Российскую Федерацию. Россияне и их фашистский лидер Путин рассчитывали, что их здесь будут встречать с цветами, но этого не произошло. А потому были созданы условия, чтобы вывозить украинцев в РФ и создавать картинку для пропаганды, мол, украинцы едут в РФ, потому что здесь им очень рады", — сообщил Геращенко.

Советник главы МВД добавил, что некоторым жителям Мариуполя удалось выбраться из России. Они рассказывают, что их содержали фактически в концлагерях.

"Но это совершенно искусственно созданная ситуация: из Мариуполя просто невозможно было выехать в Украину. Было разрешено только несколько гуманитарных конвоев и только на собственных авто, а всем остальным, кто хотел выжить в городе без еды и тепла – было предложено спастись, переехав на территорию РФ. Сейчас уже есть украинцы, которые смогли вернуться через Грузию, Турцию, Финляндию, Беларусь и Польшу в Украину, и эти украинцы готовы рассказать об условиях, в которых их держали, а это фактически - концлагеря, чтобы весь мир знал еще одно преступление российского режима", — объяснил Геращенко.

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