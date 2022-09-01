"Посетить их не удалось": Красный Крест сообщил, данные скольких защитников "Азовстали" удалось собрать

Международный комитет Красного Креста (МККК) все еще не располагает информацией об общем количестве пленных защитников из "Азовстали".

При выходе из "Азовстали" в Мариуполе Красный Крест задокументировал личные данные около 1800 военных.

Об этом заявил генеральный директор МККК Роберт Мардини на пресс-конференции в Киеве, пишет Укринформ.

"Во время эвакуации защитников "Азовстали" мы смогли зарегистрировать около 1800 человек, рассчитывая, что мы сможем их посетить. К сожалению, мы не можем этого сделать", — сказал Мардини.

По его словам, сейчас представителям МККК удалось посетить лишь несколько сотен военнопленных с обеих сторон.

"Но мы знаем, что есть тысячи других, доступа к которым мы еще не имеем. Мы продолжим требовать доступ ко всем военнопленным, руководствуясь нашими гуманитарными обязательствами и мандатом по Женевским конвенциям", — отметил Мардини, но отказался рассказывать об условиях содержания тех военнопленных, которых представителям МККК удалось посетить, сославшись на конфиденциальность такой информации.

Также Красный Крест способствовал безопасному выходу комбатантов с территории комбината "Азовсталь".

"Мы зарегистрировали их данные, считая, что МККК впоследствии получит разрешение на их посещение. Но мы не можем гарантировать безопасность военнопленных после того, как они попали в руки неприятеля, поскольку давать такие гарантии просто за пределами наших возможностей", — добавил Мардини.

Напомним, у Зеленского рассказали, как происходит ход переговоров с РФ по освобождению защитников "Азовстали".

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