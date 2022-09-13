"Пошел на х*р": в России взорвалось общество после заявления Зюганова о всеобщей мобилизации

В России заговорили о всеобщей мобилизации. Во время заседания в Госдуме глава партии КПРФ Геннадий Зюганов предложил отказаться от понятия "специальная военная операция" и объявить мобилизацию.

Об этом пишут российские пропагандистские СМИ.

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“Чем специальная военная операция отличается от войны? Военную операцию вы можете прекратить в любой момент. Войну вы не можете прекратить, она заканчивается победой или поражением. Я вас подвожу к мнению, что идет война, и проиграть ее мы не имеем права. Сейчас не нужно паниковать. Нужна полная мобилизация страны, нужны совсем другие законы”, – заявил Зюганов.

Что интересно, в комментариях к публикации россияне, о которых недавно говорил Песков – мол, что они полностью поддерживают Путина, – высказываются отнюдь не за объявление общей мобилизации.

Пошел на х*р, старый му***а.

Ну, как первая рота из депутатов-коммунистов отправится на фронт, так можно и о мобилизации говорить.

В первую очередь, мобилизовать депутатов и всех их родственников.

Москвичей – на фронт. Им жилось лучше всего – пусть отстаивают свою сытую жизнь.

Всех чиновников на фронт, если им так нужна "могилизация".

Напомним, что в колонии Оленевки показательно улучшили условия для пленных перед визитом миссии ООН.

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