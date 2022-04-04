Пошив одежды, ІТ-услуги, промышленность: в Франковск из "горячих точек" переехало 25 компаний

Всего в область переехало около 70 предприятий.

С начала полномасштабной войны в Украине, 24 февраля, в Ивано-Франковск из "горячих точек" переехало 25 компаний.

Об этом сообщил городской голова Руслан Марцинкив.

По его словам, череда компаний восемь производств (пошив одежды, производство аксессуаров и т.п.); два предприятия занимаются ІТ-услугами; пять — промышленность и т.д.

"Бизнес, который планирует переезд в Ивано-Франковск и франковцы, имеющие свободные площади для размещения производств, могут коммуникировать с заместителем мэра Викторией Сусаниной по телефону — 0964958780", — сообщил мэр города.

К слову, на Прикарпатье переезжают около 70 предприятий. Некоторые уже работают, сообщала руководительница области Светлана Онищук.

Как сообщалось, во Франковске запустили платформу для помощи предпринимателям, желающим переехать в регион. Проект Save Business Now направлен помочь украинским предприятиям с релокацией бизнеса в Ивано-Франковске и области. На нем производители могут получить исчерпывающую информацию о финансовой и другой поддержке бизнеса, усилить экономические процессы на территориях, где не ведутся боевые действия.