"Пошли и завалили": военный РФ рассказал матери об убийстве командира (перехват)

Оккупант рассказал, как "решили вопрос" с неугодным командиром.

Российский солдат рассказал матери об убийстве командира, не нравившегося личному составу.

Об этом шла речь разговоре оккупанта с семьей, опубликованном Главным управлением разведки Минобороны.

По словам россиянина командир "баламутив", поэтому с ним поступили так же, как "на зоне".

"Командир баламутил, все как в зоне... Х*хлы на Россию начали... А мы команду сидим-ждем, в ямах", — объяснил оккупант.

Также он выразил недовольство армией России, а именно, ее "многонациональностью".

"У нас косорылые, косоглазые, п***ц.., военные эти — армия России", — посетовал солдат.

Ранее в перехвате ГУР жители Белгорода жаловались на Кремль и ситуацию в городе из-за обстрелов.

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