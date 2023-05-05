Пошли на крайний вариант: генерал армии рассказал об "ударах дронами" по Кремлю

Какие действия могут предпринять россияне или все же это шантаж, рассказал в эксклюзивном интервью ТСН.ua генерал армии, руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж.

“У Путина не было выхода, как заставить Украину сесть за стол переговоров на условиях РФ. Как он не давил и на Запад, и на Китай, и на Эрдогана, и на Орбана, ничего не вышло. То есть все вышло на формулу, которая предусматривает мир согласно суверенитету Украины, другого формата в мире нет. Не предусмотрено никакого права, что можно оккупировать территорию и заключать мир. Поэтому в данной ситуации единственная формула. Понятно, что Путин не может с этим смириться. Это сегодня для него подобно смерти. Поэтому пытается как-то поднять ставки”, — рассказал Николай Маломуж.

По его словам, у РФ была попытка обвинить Украину в терроризме, работали разные форматы, однако вариант с ударом по Кремлю был крайним. Вторая составляющая в рейтинге угроз — угроза ядерного оружия, особенно тактического уровня и удары по центру принятия решений и соответственно проведение конкретных террористических актов по отношению к руководству Украины, включая президента.

"Это пакет, который он выставил. Путин рассчитывает, что с помощью него мы сядем с ним за стол переговоров и Путин будет диктовать повестку дня. Этого как раз не будет. Это еще один огромный расчет самого Путина, потому что все исполнители знают четко, что все их средства находятся под прицелом США, Великобритании и других стран НАТО. Точно так же против использования ядерного оружия Китай и Индия мощно предупреждают Путина. Поэтому в данный момент играть с ядерным оружием это фактически играть против себя. Поэтому я считаю, что Путин будет поднимать ставки и угрожать не потому, что он не хочет ударить по Украине, а потому, что он боится за себя. Исполнители не готовы идти на этот шаг, потому что понимают, что им тоже конец", — добавил Маломуж.

Напомним, что беспилотники, якобы совершившие атаку на Кремль, могут служить основанием для отмены военного парада на Красной площади в Москве.

Читайте также: