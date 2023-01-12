"Пошли на рекорд": россияне 90 раз обстреляли Херсонщину (фото)

За прошедшие сутки российская армия 90 раз обстреляла территорию Херсонской области.

Об этом в Telegram сообщил первый заместитель главы облсовета Юрий Соболевский.

"90 обстрелов за последние сутки. Орки пошли на рекорд. Огонь открывался снова по жилым кварталам, медицинским учреждениям. Друзья, берегите себя! И подумайте еще раз о добровольной эвакуации. Сейчас самое главное – спасти ваши жизнь и ваше здоровье!" – написал он.

По данным Херсонской ОВА, за прошедшие сутки в результате обстрелов российских войск погиб человек, пятеро ранены, сообщил в Telegram глава ОВА Ярослав Янушевич.

За прошедшие сутки военные РФ 27 раз обстреляли Херсон.

Из-за обстрелов российской армией Херсонщины, в регионе возникло шесть пожаров, сообщает ГСЧС Украины. Горел роддом в Херсоне, частный гараж в одном из микрорайонов и авто и хозяйственное здание на одном из дворов в Киндейке.

По данным ГСЧС, всего за прошедшие сутки спасатели Херсонщины потушили 11 пожаров.

Фото: Головне Управління ДСНС України у Херсонській області

Напомним, что россияне после освобождения ВСУ 11 ноября 2022 года Херсона ежедневно обстреливают город и убивают мирных жителей. В городе с 20 ноября из-за обстрелов российских оккупантов погибли 65 человек, сообщила 11 января 2023 года глава Херсонской городской военной администрации Галина Лугова.

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