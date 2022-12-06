Пошли ва-банк: Жданов объяснил, почему в Донецкой области ведутся самые ожесточенные бои

Военный эксперт Олег Жданов сравнил ситуацию в Донецкой области с событиями Первой мировой войны, а именно с операцией в марте 1918-го, когда немецкие войска под руководством Эриха Людендорфа осуществили последнее наступление, которое привело к катастрофе.

Об этом Жданов рассказал 6 декабря.

По его словам, Генштаб РФ начал подобную операцию в Донецкой области.

"Что сейчас происходит на Донбассе?.. Они (российские войска — ред.) ввязались в эту битву, уперлись в Бахмут-Авдеевку-Соледар-Пески и сосредоточили там основные усилия. На остальных участках они не имеют сил. Они сидят и молятся, чтобы мы не перешли в наступление. У них наступательного потенциала больше нет нигде. Ту группировку войск, которая вышла с правого берега реки Днепр, бросили на Донецкое направление. Они лишили себя возможности маневра", — отметил Жданов.

Он добавил, что оккупанты уже не могут изменить основной вектор наступления и пошли ва-банк: неспособны ни остановиться и перебросить войска на другое направление, ни наступать, потому что теряют живую силу.

В то же время военный эксперт Дмитрий Снегирев сравнил действия России под Бахмутом с тактикой второй мировой войны. Там враг расстреливает дезертиров.

Напомним, полиция задокументировала последствия вражеских атак 12 населённых пунктов в Донецкой области. Там пострадала гражданская инфраструктура.

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