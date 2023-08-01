Посла Польши вызвали в МИД Украины из-за высказываний Марчина Пшидача: стали известны подробности

Цихоцкому объяснили, что заявления о якобы неблагодарности украинцев за помощь Польше "не соответствуют действительности и неприемлемы".

Посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий был вызван в Министерство иностранных дел в Киеве. Поводом тому стали высказывания руководителя офиса по вопросам международной поддержки в администрации Анджея Дуды Марчина Пшидача.

Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко, пишет "Европейская правда".

Во время встречи в МИД Цихоцком объяснили, что заявления о якобы неблагодарности украинцев за помощь Польше "не соответствуют действительности и неприемлемы".

"Убеждены, что украинско-польская дружба намного глубже политической целесообразности. Политика не должна ставить под сомнение взаимопонимание и прочность отношений наших народов. Никакие заявления не помешают нам совместно добыть в борьбе мир и построить общее европейское будущее", — подчеркнул представитель украинского МИД.

Ранее Пшидач заявил, что наше государство получило действительно большую поддержку от Польши и ему "следовало бы начать ценить роль, которую Польша сыграла для Украины в последние месяцы и годы".

Напомним, что в Офисе президента отвергли заявление из Варшавы, что Украина недостаточно ценит поддержку.

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