Послал определенный месседж: российская журналистка объяснила, зачем Путин встречался с Кадыровым

По мнению Ольги Романовой, Кадыров пришел к Путину показать себя хозяином положения и за данью.

Президент страны-агрессорки РФ Владимир Путин встретился с главой Чечни Рамзаном Кадыровым в Кремле на фоне слухов, связанных с состоянием здоровья "Дона" и ухудшения имиджа главы Чечни из-за видео, где его сын бьет заключенного. Во время встречи Кадыров должен был поведать президенту России об экономической и политической ситуации в Северокавказском округе.

Здесь похвастаться нечем, поэтому глава Чечни начал придумывать "успехи" своих солдат на войне в Украине. Глава благотворительного фонда "Русь сидящая" Ольга Романова рассказала "24 Каналу", зачем Кадыров прибежал на встречу с Путиным.

Пришел за данью

Если учесть, что Россия проиграла Вторую чеченскую войну, то Кадыров пришел к Путину показать себя хозяином положения и за данью. Диктатор обещал "Дону" построить в Москве новую мечеть. Теперь у столицы России будет еще одна мечеть.

Учитывая, что последний скандал был из-за Корана, Путину и Кадырову кажется, что все мусульмане сочувствуют именно "Дону".

Ранее Кадыров опубликовал видео, как его сын Адам избивает в СИЗО Никиту Журавля, который ранее в Волгограде сжег Коран. Глава Чечни прокомментировал, что гордится поступком сына.

Путин показывает, что Кадырову можно все. Это страшные кадры, на которых страшный волчонок бьет невинного человека.

"Бойтесь Кадырова и при встрече с ним улыбайтесь. Мы никто, мы должны бояться – такой месседж", – сказала глава благотворительного фонда "Русь сидящая".

Пропагандисты испугались

Реакция российских пропагандистов на зверства Кадырова-младшего удивила. В частности, муж Ольги Скабеевой – Евгений Попов начал кричать о нарушении законов, которых у России фактически нет.

По мнению Романовой, путинские приспешники не хотят допустить того, чтобы подобные вещи происходили с ними. Ведь чеченцы Кадырова могут приехать, к примеру, в Нижний Новгород, вытащить из подъезда супругу федерального судьи, отвезти ее в Чечню, бросить в тюрьму и там судить. Они могут это сделать в любом городе России.

"Наемники Кадырова запросто могут не выдавать своих людей следственному комитету для допроса по убийству Бориса Немцова. Любой чеченец Кадырова может зайти к пропагандисту Попову или Скабеевой, открыв дверь ногой, отобрать у них что-то, сделать что угодно. Конечно, пропагандисты этого", – отметила председатель благотворительного фонда "Русь сидящая".

Напомним, 28 сентября Путин встретился с Кадыровым в Кремле.

Ранее журналисты опубликовали видео встречи больного лидера Чечни Рамзана Кадырова с главой Росгвардии Виктором Золотовым, сделанное 21 сентября. Ролик со встречей должны были выложить на канале Кадырова, но от этого отказались, поскольку чеченский лидер выглядел очень плохо и едва разговаривал.

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