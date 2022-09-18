Посланник Папы Римского попал под обстрел на Запорожье

Кардинал вынужден был прятаться в укрытие, когда микроавтобусом привез помощь жителям сел рядом с линией фронта.
Кардинал Конрад Краевский, являющийся посланником Папы Римского в Украине, попал под обстрел во время доставки гуманитарной помощи на Запорожье.
Об этом в субботу, 17 сентября, сообщило издание Vatican News.
По словам представителя Ватикана, микроавтобус привез помощь жителям сел рядом с линией фронта, где, учитывая безопасность, не бывает почти никто, кроме военных.
Миссия успешно довезла груз в первую точку на маршруте, но возле второй - попала под обстрел.
"Впервые в жизни я не знал, куда бежать… потому что недостаточно просто бежать, нужно знать куда…" – заметил Конрад Краевский.
Вместе с посланником Папы были еще три человека — католический и протестантский епископы и сопровождавший их военный.
В результате обстрела никто не пострадал.
После пережитого опыта представитель Ватикана "может только молиться", повторяя: "Иисус, на Тебя уповаю!".
Напомним, Папа Римский Франциск призвал служителей церкви не оправдывать войну религией.
Читайте также: