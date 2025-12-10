После ампутации и плена: защитнику Мариуполя установили один из лучших протезов в мире (видео)

Реклама

После тяжелого ранения в 2022 году боец прошел ампутацию, пережил русский плен, реампутацию и длительную реабилитацию. Несмотря на все, Дмитрий вернулся в службу в Вооруженных силах Украины — на механическом протезе.

Однако для полноценной мобильности и возвращения к активной жизни ему нужен был современный протез четвертого уровня — Genium X3. Государственного финансирования на его приобретение не хватило, и военный обратился за помощью к «Сердцу Азовстали».

«Наша программа «Здоровье» – это как физическое, так и ментальное здоровье. Это полный комплекс помощи, вне зависимости от состояния защитника. И главная цель – максимально вернуть качество жизни каждому из защитников Мариуполя. Наша задача: полное сопровождение, помощь, лучшие, эффективные партнеры и максимальный возврат качества жизни», - рассказала директор «Сердца Азовстали» Ксения Сухова.

Реклама

Организация, объединив усилия с Фондом социального страхования, обеспечила приобретение протеза, его настройку и полное сопровождение реабилитации. Genium X3 – один из лучших протезов в мире: он позволяет бегать, кататься на велосипеде, преодолевать сложный рельеф и вести максимально активный образ жизни.

Пока Дмитрий проходит тренировку по ходьбе уже на новом протезе. Говорит, что его главная цель – вернуть себе свободу движения и кататься вместе с детьми на велосипедах.

«Я всегда пытался донести до детей, что труд над собой может полностью перековать человека. У моих детей уже появились велосипеды. Очень хотелось бы научиться ездить. И с этим протезом это может быть. Возможно, через неделю-две я смогу с ними бегать наперегонки», - поделился Дмитрий Машкин.

Напомним, "Сердце Азовстали" - проект поддержки защитников Мариуполя и их семей, основанный украинским бизнесменом Ринатом Ахметовым в 2023 году. Проект поддержал более 7000 защитников Мариуполя – лично или через членов семей. Создана комплексная экосистема поддержки, которая включает физическую и психологическую реабилитацию, протезирование, собственные квартиры для защитников с I и II группой инвалидности, поддержку в получении образования и трудоустройстве.