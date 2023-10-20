После ATACMS рассчитываем на ракеты большей дальности, достаточной для ударов по аэродромам – политолог

После ATACMS Украина может рассчитывать на ракеты большей дальности от США.

Такое мнение в эфире телеканала "Эспрессо" высказал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик.

"Я думаю, можно рассчитывать на ракеты большей дальности. Возможно, не в объеме для разрушения Крымского моста, но этого будет достаточно для нанесения ударов по аэродромам врага", — отметил Кулик.

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Это позволит отодвигать места базирования российской стратегической либо тактической авиации от полосы фронта. Соответственно у воинов противовоздушной обороны Украины будет больше времени для подготовки отражения атак, отметил политолог.



"Ракеты большой дальности создают проблемы для обеспечения горючим и поставки техники для российской армии на фронте. Также это увеличивает наши боевые возможности. И, конечно, это разрушение транспортного коридора", — подчеркнул Кулик.

Сейчас РФ активно строит железную дорогу, которая объединит Донецк и Мариуполь и таким образом упростит поставку техники и боеприпасов на южный фронт.

"Собственно, если бы мы имели достаточное количество ракет средней и большой дальности, нас бы эти коридоры мало волновали. Я думаю, что США к этому уже подходят и следующим шагом будет именно передача ракет большой дальности", — отметил Виталий Кулик.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ⚡ Дождались! ATACMS устроили огненное шоу для окупантов!

Напомним, в США подтвердили передачу Украине ATACMS и предоставили важную информацию о ракетах .

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