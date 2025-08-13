После атаки дрона в Белгороде поднялись клубы дыма над аэродромом : видео

Пожар на военном аэродроме в Белгороде / © скриншот с видео

В среду, 13 августа, над российским городом Белгород поднялись клубы черного дыма в районе военного аэродрома.

По информации местных Telegram-каналов, по вражескому объекту был нанесен удар беспилотником.

Вероятно, была поражена территория вертолетной площадки, на которой, правда, уже не было техники. После предыдущих «прилетов» по этому объекту, военную технику отсюда забрали.

Судя по дыму, в результате удара загорелись горюче-смазочные материалы, которые здесь хранились.

В Силах обороны Украины пока не сообщали об атаке на Белгород и ее последствиях.

Ранее Силы обороны Украины нанесли ряд эффективных ударов по российским военным объектам, поразив вражеский зенитный ракетный комплекс С-300П в Белгородской области. Это значительно уменьшило зону покрытия российской противовоздушной обороны дальнего действия в этом регионе РФ.

Напомним, ранее украинские ударные дроны поразили десантный катер и несколько радиолокационных станций во временно оккупированном Крыму. Удар по вражеским целям нанесло спецподразделение «Призраки» ГУР Минобороны.