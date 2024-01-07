После атаки дронами ударили артиллерией: власти показали последствия обстрела Никопольщины

Ночью оккупанты атаковали Никопольщину ударными беспилотниками, а затем обстреляли из тяжелой артиллерии.

Об этом сообщил глава ОВА Сергей Лысак.

"Ночью с полдесятка снарядов попали по Красногригорьевской громаде. Людей не задело. Другие же последствия выясняют. Оккупанты направили на район еще и беспилотник. Его уничтожили наши защитники", — отметил он.

Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Лысак также уточнил, что вчера в Днепре из-за БПЛА врага возникло два возгорания. Огонь потушили спасатели. В городе повреждены образовательное учреждение и общежитие при нем, две многоэтажки и админздание. Уничтожены четыре автомобиля, 12 – повреждены.

Фото: Сергей Лысак, глава Днепропетровской ОВА.

Напомним, в ночь на 7 января российские оккупанты снова атаковали Украину ударными дронами типа Shahed-136/131. Враг выпустил 28 беспилотников. Из них 21 уничтожило украинское ПВО.

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