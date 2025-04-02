После атаки на Харьков Зеленский призвал немедленно усилить давление на Москву

Владимир Зеленский. / © Associated Press

Реклама

Минувшей ночью армия РФ выпустила по Украине 74 дрона, из них 54 — ударные “шахеды”. Под целенаправленную атаку попал Харьков — не менее 14 дронов.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский в своем обращении.

По словам главы государства, в результате обстрела попадания и раненые, среди них — трое детей. Всем оказывается помощь.

Реклама

Под российские удары попали также Одесская и Сумская области. В Сумах FPV-дрон атаковал подстанцию, а в Никополе (Днепропетровская область) артиллерия РФ повредила линию электропередач. Поэтому без света оставались почти 4 тысячи абонентов в двух регионах.

Отдельно Зеленский отметил массированные бомбардировки Сумщины — только за последние сутки враг сбросил почти 50 управляемых авиабомб.

“Такой системный и постоянный характер российских ударов однозначно свидетельствует, что в Москве пренебрегают дипломатическими усилиями партнеров. Даже частичное прекращение огня Путин не хочет обеспечить”, — заявил Зеленский.

Президент призвал союзников не медлить:

“Не надо ожидать, когда 11 апреля будет уже месяц российскому “нет“ в ответ на американское предложение прекратить огонь. Нужно действовать как можно быстрее”.

Украина, по его словам, готова к максимально конструктивному сотрудничеству со всеми партнерами для достижения продолжительного мира.

Напомним, что ночью против 2 марта в Харькове раздалось более десяти взрывов. Пострадали местные жители, среди них 9-месячный и 7-летний мальчики и 16-летняя девушка.