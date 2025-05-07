После атаки на РФ серьезно пострадал завод оптоволоконных систем: чем он важен

Атакованный завод оптоволоконных систем в Саранске

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После атаки в ночь на 7 мая в российском Саранске очень серьезно пострадал завод оптоволоконных систем. Он может полностью остановить работу.

Об этом сообщил руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

«Завод оптоволоконных систем в Саранске после удара очень серьезно пострадал. Оптоволокно — это одно из преимуществ врага на фронте за счет дронов на оптоволокне. Этот завод полностью обеспечивает российскую армию оптоволокном«, — отметил руководитель ЦПД.

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По его словам, сейчас стоит вопрос о возможной остановке работы этого оптоволоконного завода.

Напомним, ранее россияне заявили, что в ночь на 7 мая беспилотники атаковали завод по производству оптоволокна в Саранске. Там гремели взрывы и возник пожар.

В то же время неизвестные дроны атаковали и Москву. Беспилотники летели из разных направлений. Была слышна серия взрывов, работала противовоздушная оборона.

Позже Коваленко сообщил, что 7 мая дроны атаковали важные оборонно-промышленные объекты России: в Саранске, Туле и других городах.