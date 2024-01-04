После атаки по Харькову в больнице умерла пожилая женщина: в каком состоянии раненые

Количество пострадавших в результате ракетных ударов по городу достигает 62 по состоянию на 4 января.

В результате ракетной атаки по Харькову 2 января в больнице умерла одна из раненых — 84-летняя женщина.

Об этом сообщили Харьковская областная прокуратура и глава ОВА Олег Синегубов.

По данным прокуратуры, по состоянию на 4 января известно о двух погибших в результате массированной ракетной атаки по Харькову, которую россияне устроили 2 января. Еще 62 мирных жителя были травмированы.

"К сожалению, в больнице умерла одна из раненых в результате обстрела Харькова — 84-летняя женщина. В медучреждениях Харьковщины остаются 16 пострадавших в результате обстрела 2 января", — говорится в заявлении Синегубова.

Он добавил, что на стационарном лечении находятся 11 женщин и пять мужчин, среди них – девятилетний мальчик. Ребенок – в стабильном состоянии средней тяжести. Мальчик получил минно-взрывную травму и ушиб мягких тканей.

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В тяжелом состоянии находится 56-летний мужчина, получивший множественные обломочные поражения. Его прооперировали.

Другие пациенты – в состоянии средней тяжести в отделениях хирургии, сердечно-сосудистом, офтальмологическом отделениях.

Напомним, российские войска 2 января устроили массированную ракетную атаку по Харькову. Вражеские цели повредили 40 домов, автомобили, хозяйственные постройки, магазины, кафе, аптеки. Десятки людей получили ранения и до этого момента было известно об одной погибшей – 91-летней женщине.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Возросло количество раненых в Харькове! Как город приходит в себя от адской атаки?

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