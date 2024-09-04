После атаки по Львову в больницах – 45 человек: в каком состоянии раненые

В шести операционных медики спасают жизни пациентов, которые находятся в тяжелом состоянии.

В результате ударов по Львову 4 сентября в городские больницы госпитализированы 45 человек. Семь из них – дети.

Об этом сообщил Львовский городской совет.

Сначала в мэрии проинформировали, что в больницы Первого медобъединения Львова каретами скорой медицинской помощи доставлены 35 человек. В шести операционных медики спасают жизни пациентов, которые находятся в тяжелом состоянии.

"Характер травм – взрывные осколочные ранения туловища, органов грудной клетки, конечностей и лица. Также ранения внутренних органов, травмы легких и сосудов", – говорится в сообщении.

Впоследствии в горсовете уточнили, что в больницы Львова уже госпитализированы 45 раненых пациентов, среди них семеро детей. "Тяжелых" пациентов среди детей нет.

Напомним, армия РФ нанесла два мощных удара по Львову 4 сентября. По последним данным, в городе погибли 7 человек. Также повреждены дома, в частности, исторические здания, и авто.

Читайте также: