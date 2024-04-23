После атаки по Одессе выросло количество раненых: среди них – двое малышей (фото)

Четверо из пострадавших – дети.
В результате атаки беспилотниками по Одессе в ночь на 23 апреля количество пострадавших возросло до девяти.
Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.
По уточненным данным, в результате ночной дроновой атаки россиян по Одессе пострадали девять человек. Четверо из пострадавших – дети в возрасте 12 и 9 лет и двое малышей, которым нет и года.
Трое взрослых были госпитализированы в медучреждения города в состоянии средней тяжести. Еще два пострадавших отказались от госпитализации, получив всю необходимую помощь на месте.
"Четверо детей также в состоянии средней степени тяжести в больнице. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь", – отметил Кипер.
В то же время в МВД сообщили, что были спасены 34 человека, из них трое детей. Психологи оказали помощь 27 людям.
В Одессе повреждена гражданская инфраструктура: жилые дома, магазины, автомобили. Один многоквартирный двухэтажный дом частично разрушен, там вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали.
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На месте развернут оперативный пункт обогрева.
Напомним, российские беспилотники атаковали Одессу в ночь на 23 апреля, в результате чего сначала было известно о семи пострадавших. Также повреждены не менее 14 квартир.
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