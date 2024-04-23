После атаки по Одессе выросло количество раненых: среди них – двое малышей (фото)

В результате атаки беспилотниками по Одессе в ночь на 23 апреля количество пострадавших возросло до девяти.

Об этом сообщил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

По уточненным данным, в результате ночной дроновой атаки россиян по Одессе пострадали девять человек. Четверо из пострадавших – дети в возрасте 12 и 9 лет и двое малышей, которым нет и года.

Также читайте Оккупанты атаковали дронами южные области: куда целился враг

Трое взрослых были госпитализированы в медучреждения города в состоянии средней тяжести. Еще два пострадавших отказались от госпитализации, получив всю необходимую помощь на месте.

"Четверо детей также в состоянии средней степени тяжести в больнице. Медики оказывают пострадавшим всю необходимую помощь", – отметил Кипер.

В то же время в МВД сообщили, что были спасены 34 человека, из них трое детей. Психологи оказали помощь 27 людям.

В Одессе повреждена гражданская инфраструктура: жилые дома, магазины, автомобили. Один многоквартирный двухэтажный дом частично разрушен, там вспыхнул пожар, который оперативно ликвидировали.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: ШАХЕДЫ УДАРИЛИ ПО ОДЕССЕ! Пылали жилые дома! Среди раненых ДЕТИ

На месте развернут оперативный пункт обогрева.

Разрушение в Одессе в результате атаки дронами 23 апреля/Фото: Телеграм-канал главы ОВА Олега Кипера

Разрушение в Одессе в результате атаки дронами 23 апреля/Фото: Телеграм-канал главы ОВА Олега Кипера

Помощь пострадавшим в результате атаки дронами по Одессе / Фото: Главное управление ГосЧС в Одесской области/facebook

Помощь пострадавшим в результате атаки дронами по Одессе / Фото: Главное управление ГосЧС в Одесской области/facebook

Фото с места атаки по Одессе 23 апреля / Фото: Нацполиция Украины

Помощь пострадавшим в результате атаки дронами по Одессе / Фото: Главное управление ГосЧС в Одесской области/facebook

Помощь пострадавшим в результате атаки дронами по Одессе / Фото: Главное управление ГосЧС в Одесской области/facebook

Фото с места атаки по Одессе 23 апреля / Фото: Нацполиция Украины

Напомним, российские беспилотники атаковали Одессу в ночь на 23 апреля, в результате чего сначала было известно о семи пострадавших. Также повреждены не менее 14 квартир.

Читайте также: