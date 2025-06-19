После атаки РФ впервые обнаружен "Шахед" с искусственным интеллектом: чем он опасен

"Шахед" с искусственным интеллектом

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Сегодня, 19 июня, впервые был обнаружен «Шахед» с камерой, системой прямого радиоуправления с РФ и модулем искусственного интеллекта (машинное зрение). Основная опасность состоит в дальности применения.

Об этом сообщает специалист по системам РЭБ и связи Сергей Флеш.

Дрон из ИИ

О разработке такого Шахеда было известно давно, но первое приложение зафиксировано только сейчас.

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"Радиомодем позволяет управлять "Шахедом" на расстоянии до 150 километров от границ России или линии фронта, или на большие расстояния в случае применения воздушных ретрансляторов в нашем воздушном пространстве", - пояснил "Флэш".

Дрон из ИИ

В ночь на 19 июня 2025 года фиксировалась активность российских ударных дронов в нескольких регионах Украины. Появилась информация о движении русских ударных дронов.

Как информировали Воздушные Силы ВСУ:

БПЛА на границе Харьковщины и Полтавщины, курс южный.

БпЛА в западной части Донбасса, курс южный.

БпЛА над Запорожье, курс северо-западный.

БпЛА к северу от Павлограда, постоянно меняют курс.

БПЛА в восточной части Николаевщины, курс северо-западный.

БпЛА в центральной части Херсона, курс юго-западный

Напомним, в ночь на четверг, 19 июня, военные РФ атаковали Украину 104 ударными БпЛА типа Shahed и беспилотниками-имитаторами разных типов. Противовоздушная оборона уничтожила 88 дронов.

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Россияне запускали беспилотники по направлениям Миллерово, Курска, Орла, Приморско-Ахтарска и Чауды, временно аннексированного Крыма. Воздушные цели были ликвидированы на севере, востоке, юге и центре страны. Отмечается, что 40 дронов были сбиты огневыми средствами поражения, а 48 — локационно потеряны. Попадания зафиксированы в 6 локациях.