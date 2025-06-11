После атаки Тамбовский пороховой завод остановил работу: чем он важен для врага

Атака дронами по России / © ТСН.ua

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После атаки в ночь на 11 июня Тамбовский пороховой завод в России приостановил свою работу. Он — один из основных поставщиков взрывчатых материалов для российской армии.

Об этом сообщил руководитель украинского Центра противодействия дезинформации Андрей Коваленко.

«Уже далеко не впервые атакован Тамбовский пороховой завод рф. Сейчас он ставит работу на паузу«, — написал руководитель ЦПД в Сети.

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Он отметил, что этот завод является одним из ключевых объектов российского военно-промышленного комплекса, который задействован в войне против Украины.

Предприятие производит порохи, которые используются для различных видов стрелкового оружия, артиллерийских и реактивных систем. Также завод выпускает колоксилин, который применяют для создания взрывчатых веществ и других специализированных продуктов.

«Предприятие является одним из основных поставщиков взрывчатых материалов для армии рф. С началом полномасштабной войны в Украине производство на заводе значительно возросло«, — добавил Коваленко.

Напомним, ранее россияне заявили, что в ночь на 11 июня неизвестные беспилотники атаковали Тамбовский пороховой завод в городе Котовск. Местные жители слышали серию взрывов, на месте вспыхнул пожар — все сняли на видео.

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К слову, предыдущая атака на этот пороховой завод была осуществлена в середине января 2025 года.