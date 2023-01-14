После атаки в Днепре разрушены 72 квартиры: сколько людей могут быть под завалами

Весь дом остался без электричества, газа и окон. Рядом развернули дополнительные "Пункти незламності".

В разрушенном в результате ракетного удара доме Днепра – 72 квартиры, в которых было прописано 100-200 человек. На такое количество ориентируются спасатели, разбирая на месте завалы.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса президента Украины Кирилл Тимошенко.

Он отметил, что вражеская ракета попала в дом, в котором – 16 подъездов и где проживали около 1700 жителей.

"В разрушенном подъезде 72 квартиры. По информации из прописок, это 100-200 человек (около 50 детей). Это страшные цифры, на которые ориентируются спасатели, разгребая завалы", – говорится в сообщении.

Весь дом сейчас – без электричества, газа и без окон.

"Фактически нужно обеспечить жильем более 1000 человек", — отметил Тимошенко, добавив, что над расселением людей уже работает и городская, и областная власть.

Он проинформировал, что рядом сразу развернули дополнительные "Пункти незламності". Все городские, областные службы работают и будут работать всю ночь. Спасательная операция продолжается: под завалами вместе с кинологами ищут людей, а также с помощью стремянок спускают на улицу заблокированных в квартирах жителей.

Напомним, российские войска 14 января нанесли ракетный удар по многоквартирному дому Днепра, разрушив целый подъезд и убив, по предварительным данным, пять человек. В настоящее время также известно о почти 60 пострадавших, 12 из которых – дети. На месте работают спасатели, разбирающие завалы в поисках людей.

Добавим, кроме дома в Днепре, враг нанес удары ракетами по энергетическим объектам в пяти областях Украины. В части областей частично нет света.

Зеленский за 14 января: последствия массированной атаки россиян и 20 сбитых ракет!

Читайте также: