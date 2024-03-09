После Авдеевки РФ пытается захватить новые населенные пункты: в ВСУ рассказали о ситуации на фронте

Какая ситуация на фронте и что планирует враг.

Оккупационная армия России усилила активные действия на Новопавловском направлении. После Авдеевки враг хочет захватить ключевые пункты населенных пунктов Донетчины.

Об этом в эфире телемарафона рассказал спикер ОСУВ "Таврия" Дмитрий Лиховий.

Так, после выхода ВСУ из Авдеевки, российские силы сосредоточили внимание на захвате Новомихайловки, Георгиевки, Победы и Красногоровки.

"Самое активное у нас Новопавловское направление — это к западу от города Марьинка, где противник сосредотачивает основные усилия после выхода украинских войск из Авдеевки. В частности, он бросает огромные силы на захват села Новомихайловка на Донетчине, а также сел Георгиевка и Победа, и Красногоровки", — рассказал он.

Лиховий также отметил, что Роботино на Запорожье стало принципиальной целью для россиян.

"Враг бросает значительные ресурсы и бьется о Роботине, как лбом о стену, но успеха не имеет. Несут там очень большие потери, но не оставляют этих попыток", — подчеркнул Лиховий.

По его словам, россияне переходят к тактике малых штурмовых групп. В то же время Роботино, хоть и разрушенное, остается под контролем украинских войск.

В общем, ситуация на фронте остается напряженной.

Напомним, оккупанты устроили тактическую неожиданность в районе Авдеевки – что говорят в ISW.

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