После больших потерь враг вынужден отступать на нескольких направлениях: DeepState

Враг теряет наступательный потенциал и вынужден отступать на некоторых направлениях, но это не означает, что скоро начнется контрнаступление.

Об этом рассказал аналитик проекта DeepState Руслан Микула в эфире телеканала Эспрессо TV.

"Для общего понимания аудитории важно отметить, что с обеих сторон сосредоточено огромное количество людских ресурсов, сил и средств. После активных действий врага в последние месяцы, в конце января, наблюдался определенный спад активности, связанный с большими потерями, которые противник понёс при создании выступа южнее Покровска. Сейчас Силы обороны достигли определённых успехов, в частности, продвинулись на отдельных участках фронта, но важно дождаться верификации этих изменений. Это свидетельствует о том, что на некоторых участках фронта, включая Покровский выступ, враг теряет инициативу", - рассказал он.

По его словам, хотя наступательный потенциал врага значительно снизился, это не означает, что уже завтра начнётся контрнаступление на Селидово или Авдеевку.

"К сожалению, южнее Покровска, от Успеновки до Андреевки, у врага всё ещё достаточно сил. Там Силы обороны пока вынуждены действовать в оборонительном режиме, а местами даже отступать, поскольку противник имеет преимущество, как это было в Андреевке, где ситуация была напряжённой, и враг насытил село своей живой силой. Сейчас противник уже находится на западных окраинах этого населённого пункта", - добавил он.

Напомним, по мнению генерала Наева, кремлю нужен Покровск, чтобы показать, что российская армия до сих пор мощная и владеет стратегической инициативой.

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