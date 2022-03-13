"После боя никто не ходит с калькулятором": в Минобороны рассказали, как считают потери россиян

"После боя никто не ходит с калькулятором": в Минобороны рассказали, как считают потери россиян

Цифры обезвреженных оккупантов поступают от разных источников и часто опаздывают на несколько суток.

Подсчет потерь врага во время активной фазы войны очень усложнен, ведь после боя считать убитых врагов – не первоочередное дело.

Об этом заявила заместитель Министра обороны Украины Анна Маляр.

По ее словам, украинские военные продолжают уничтожать врага, однако подсчет потерь личного состава россиян далеко не первоочередное дело на месте событий. Именно поэтому уже в течение нескольких суток цифра уничтоженных 12 тыс. оккупантов не меняется.

"Кроме того, ежедневно ситуация динамично меняется и по состоянию на сейчас противника остановлено, и нет такого интенсивного активного противостояния, как это было еще несколько дней назад. Снижение интенсивности наступательного потенциала противника как раз свидетельствует о действительно больших потерях и потребности в укомплектовании личного состава", – подчеркивает Маляр.

По словам заместителя главы Минобороны, есть несколько используемых в настоящее время методик подсчета.

"После боя никто не ходит с калькулятором", — объясняет Маляр.

По ее словам, цифры обезвреженных оккупантов поступают от разных источников, часто с опозданием на несколько суток. Всё зависит от ситуации на месте.

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