После Бучи и тысяч замученных людей: Сенцов высказался о российской ИПСО об оккупации

Один из российских нарративов пропагандирует "хорошую оккупацию " вместо сопротивления. Однако после того, что мир увидел в деоккупированных украинских городах и селах, поддаваться такой вражеской ИПСО противоестественно.

Об этом шла речь в интервью режиссера и военнослужащего ВСУ Олега Сенцова Марии Берлинской.

"Я не знаю, как люди могут поверить, что после Бучи, после всего того, что мы видели, когда были деоккупированы наши населенные пункты... Мы видели все эти тысячи замученных людей, изнасилованных женщин, расстрелянных детей... Это ужасные вещи. И после этого можно надеяться, что в оккупации будет что-то хорошее?.. Если ты поклонник России, сразу берешь паспорт, начинаешь жить по их законам и становишься россиянином, тогда, возможно, для тебя такая оккупация может быть более-менее безопасной. А если ты хочешь остаться украинцем, то с высокой вероятностью ты закончишь свою жизнь в подвале", — сказал Сенцов.

Напомним, стало известно, что на оккупированных территориях украинцев вынуждают сдавать кровь для российских военных. Таким образом россияне пытаются "спасать" бесконечный поток раненых россиян.

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