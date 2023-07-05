После бунта Пригожина российские генералы исчезли из виду: детали от разведки Британии

Мятеж наемников ППК "Вагнера" под руководством их предводителя Евгения Пригожина обострил разногласия среди российских силовиков. Вероятно, высокопоставленные генералы могут быть арестованы. Они долго не появляются на публике.

Об этом говорится в отчете разведки Министерства обороны Великобритании.

Отмечается, что главнокомандующий Воздушно-космическими силами РФ, генерал Сергей Суровкин и заместитель командующего российскими войсками в Украине не появлялся на публике после мятежа "вагнеровцев" 23-24 июня. Кроме того, замминистра обороны генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров также отсутствовал в выступлении руководства Минобороны 3 июля.

По данным британской разведки, сообщения об аресте Суровкина не могут быть подтверждены. Впрочем, вероятно, Москва будет с подозрением относиться к его давней связи с "Вагнером", начиная со службы в Сирии с 2017 года. А Евкуров был снят на пленку во время разговора с Пригожиным во время захвата группой Ростова-на-Дону.

"Хотя Суровикин широко известен на Западе своей жестокой репутацией, он является одним из самых уважаемых старших офицеров в российской армии и любая официальная санкция против него, вероятно, вызовет разногласия. Подозрение, которое потенциально может упасть на высокопоставленных офицеров, подчеркивает, как бунт усилил существующие разногласия в российском сообществе национальной безопасности", — отмечают в Минобороны Британии.

Последствия бунта Пригожина

Мятеж олигарха и владельца "Вагнера" хоть и был неудачным, впрочем, последствия для Москвы все-таки имеет. В частности, диктатор Владимир Путин и вся кремлевская пропаганда отчаянно пытаются отмотать назад и оправдаться в глазах россиян и международного сообщества.

Издание The New York Times со ссылкой на экспертов пишет, что президенту РФ Путину грозят новые бунты из-за его "пряников" для силовиков. Аналитики считают, что определенные группы внутри военных и структур безопасности России могут соблазниться и устроить собственное восстание.

Между тем, российский оппозиционный политик и журналист Игорь Яковенко выразил мнение, что Пригожин может повторить поход на Москву. Впрочем, для нового наступления главарю ПИК должны созреть условия.

Следует заметить, что Пригожин записал обращение после ухода в Беларусь: пообещал новые победы. О своих дальнейших планах и о местонахождении своем и своих боевиках владелец не сообщил.

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