После деоккупации Херсона Россия может перебросить свои войска на два направления: какие города – в опасности

В ВСУ предполагают, что после выведенных из Херсонского направления военных Россия может создать две мощные ударные группировки: на Запорожском и Сумском направлениях.

Об этом рассказал первый заместитель председателя комитета ВР по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки генерал-лейтенант Михаил Забродский в интервью Укринформ.

Также читайте В Харькове был слышен взрыв

По его словам, задача оккупационных группировок может заключаться в нанесении двух концентрических ударов по северному и южному направлениям. Конечной военной целью операции может быть стратегическое окружение группировки украинских военных на левом берегу реки Днепр.

Северная группировка, вероятно, может действовать по направлению Сумы — Полтава — Днепр, южная — Запорожье — Днепр. Задачей войск на существующей на востоке линии столкновения в этом случае будет только сковывающая группировка ВС Украины и исключение использования воинских частей и соединений на других угрожающих направлениях. Конечной же военной целью операции может быть мечтательное стратегическое окружение группировки ВС Украины на левом берегу реки Днепр. При этом бесспорным решающим политическим результатом для России может стать принуждение Украины к переговорам с позиции давления, аналогичной условиям марта текущего года", - считает Забродский.

Также читайте В оккупированном Херсоне торгуют продуктами из Ирана (фото)

Впрочем, украинский генерал успокоил, что этот замысел РФ не является для Украины новым или неожиданным. По его словам, такой план предположительно рассматривался командованием армии РФ как вариант развития ситуации еще весной этого года, а его отдельные элементы противник уже пытался реализовать. Однако, наличие дополнительных вновь созданных группировок и текущая конфигурация линии столкновения, при условии ее неизменности, придает этому замыслу "вторую жизнь".

Какая ситуация у оккупантов в Херсонской области

Российские оккупанты готовятся к наступлению Вооруженных сил на Херсон. Аналитики американского Института изучения войны отмечают, именно поэтому РФ продолжает перебрасывать войска и технику через Днепр . Россияне также готовы защищать Чернобаевку – это последний населенный пункт на трассе М14 севернее Херсона.

Оккупанты пытаются всячески заставить людей "эвакуироваться" из Херсона. В частности, "власти" отключают электричество и воду, доступ к Интернету. Кроме того, россияне пугают ракетными ударами со стороны Вооруженных сил Украины.

Тем временем россияне готовятся к обороне Новой Каховки. Они роют траншеи и "эвакуируют" людей. По информации местных властей, российские военные переправили с правого берега на левое большое количество техники. Кроме того, оккупанты на некоторых улицах проверяли квартиры. Оставшихся людей предупредили о выселении

Удары врага по энергообъектам были болезненными: ситуация в Запорожье

Читайте также: