После двух этапов эвакуации на "Азовстали" до сих пор остаются гражданские, в том числе женщины и дети

После двух этапов эвакуации на "Азовстали" до сих пор остаются гражданские, в том числе женщины и дети

В среду 4 мая завершился второй этап эвакуационной операции из Мариуполя.

Из самого города и окрестностей удалось спасти 344 человека. Все они уехали в Запорожье.

Об этом рассказал президент Владимир Зеленский во время своего видеообращения ночью 5 мая.

"Так же, как и более 150 человек, которых удалось вывезти из "Азовстали". Все они получают необходимую помощь. Все они получат от нашего государства самое заботливое отношение", – заверил глава государства.

Зеленский поблагодарил всех, кто занимается тем, чтобы эвакуационная операция была успешной: главу Минреинтеграции Ирина Верещук, руководителя ОП Андрей Ермак, главу фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, представителей ООН, Международный комитет Красного Креста и других.

"Договариваемся и надеемся – продолжить спасение людей из "Азовстали", из Мариуполя. Там еще остаются гражданские. Женщины, дети", – отметил президент.

По словам Зеленского, чтобы удалось их спасти, нужно продолжение режима "тишины". Он заверил, что украинская сторона готова обеспечить его.

"Нужно время, чтобы просто поднять людей из тех подвалов, из тех укрытий под землей. В имеющихся условиях, не можем использовать специальную технику, чтобы расчистить завалы. Все делается вручную. Но мы верим, что все удастся", – убежден глава государства.

Зеленский обсудил с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттеришем вопросы эвакуации гражданских мариупольцев и защитников города.

"Не было ни дня, чтобы я этим не занимался, чтобы мы этим не занимались. И я благодарен всем, кто помогает", – подытожил он.

Завершился второй этап эвакуации из Мариуполя - обращение Зеленского за 5 мая

3 мая в Запорожье также прибыла колонна эвакуированных жителей Мариуполя.

Ранее Владимир Зеленский прокомментировал эвакуацию из Мариуполя и планы ее продолжить.

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