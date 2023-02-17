После этой войны на Донбассе ничего живого не будет: Зеленский – о катастрофических последствиях боевых действий

Оккупанты на востоке ищут слабые места в обороне ВСУ и смотрят на логистику, рассказал Зеленский.

После войны Донбасс, где боевые действия идут с 2014 года, будет серой зоной, где "ничего живого не останется".

Об этом глава государства Владимир Зеленский сказал 17 февраля во время Мюнхенской конференции безопасности.

Лидер Украины рассказал, что оккупанты на востоке ищут слабые места в обороне ВСУ и смотрят на логистику. Они бьют по всему, что видят.

"Они постоянно над этим работают. Поэтому они ищут любые слабые места — они смотрят на юг нашего государства. Они работают без пауз все эти месяцы почти год на востоке. Там самая горячая, там их самая большая группировка. Даже тогда, когда мы деоккупировали Херсон где-то 40 тысяч их военных бежали к востоку", — отметил президент.

Он подчеркнул, что оккупационные войска наносят удары по гражданским домам, чтобы убивать мирных людей и посеять хаос.

"Как они там воюют? Каждый день бьют артиллерией по гражданским домам, совершенно неслучайно, все разрушают, для того чтобы люди выходили, выбегали, и потом туда пытаются зайти. Вот что они делают на Донбассе. Мы понимаем, что после этой войны на Донбассе ничего живого не будет. Я сейчас и о людях, и об инфраструктуре", — подчеркнул глава государства.

Напомним, что Россия продолжают увеличивать массовость наступательных действий на Донбассе. В частности, в Луганской области оккупанты направили основные силы на направлении Кременной.

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