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После эвакуации россияне возобновили обстрелы "Азовстали": на заводе до сих пор есть сотни гражданских

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После эвакуации россияне возобновили обстрелы "Азовстали": на заводе до сих пор есть сотни гражданских

скриншот с видео

В Нацгвардии сообщили, что 1 мая не все гражданские смогли покинуть "Азовсталь" и до сих пор находятся в бункерах завода.

Российские оккупанты сразу после завершения эвакуации гражданских снова возобновили обстрелы завода "Азовсталь" в Мариуполе. До эвакуации захватчики два дня соблюдали режим прекращения огня.

Об этом рассказал командир 12-й бригады оперативного назначения Национальной гвардии Денис Шлег в эфире общенационального телемарафона.

В настоящее время россияне обстреливают завод из разных видов оружия.

По его словам, еще несколько сотен гражданских осталось в бункерах "Азовстали", в том числе около двадцати детей.

"Также мы очень хотим, чтобы территорию "Азовстали" покинули наши раненые, которых сейчас насчитывается около 500 человек. Мы хотим, чтобы из "Азовстали" забрали наших умерших ребят. Это тоже очень большая цифра", — отметил Шлега.

Напомним, что в воскресенье, 1 мая, удалось приступить к эвакуации людей из "Азовстали". Первые эвакуированные прибудут в Запорожье утром 2 мая.

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