После "хлопка" на эаэродромах Россия перебазирует авиацию: как это повлияет на массированные атаки по Украине

Транспортировка ракет будет создавать дополнительные сложности и влиять на продолжительность времени, объясняет эксперт.

После "хлопка" на аэродромах Россия начала опрокидывать свои самолеты на другие аэродромы. Руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко считает, что теперь для РФ будут сложности в нанесении ракетных ударов по Украине.

Такое мнение военный эксперт высказал 24 канала.

"Ранее ракеты запускались над Каспийским морем, потому что не все сразу летели в Украину. Некоторые из них падают в море, поэтому выбрали именно эту территорию", — добавил он.

Мусиенко пояснил, что транспортировка ракет будет создавать дополнительные сложности и влиять на продолжительность времени.

"Возможно, это будет сказываться на подготовке к ракетным ударам. Ведь раньше весь механизм был выстроен и работал вокруг авиабазы "Энгельс", а оттуда близко к Каспийскому морю, и туда свозились ракеты. Теперь ситуация меняется,

– заметил Мусиенко.

Взрывы на авиабазах России: что известно

В понедельник, 5 декабря, на российских аэродромах "Дягилево" (Рязанская область) и "Энгельс" (Саратовская область) раздались взрывы. На аэродроме "Энгельс" в результате взрыва были повреждены два вражеских стратегических бомбардировщика Ту-95 и погибли трое российских военных.

На спутниковом снимке авиабазы "Дягилево" видны следы горения вокруг самолета Ту-22М3, который должен был бомбить украинские города.

6 декабря в России снова произошел "хлопок" – на этот раз на аэродроме в Курске. оккупанты тоже утверждали об ударе беспилотниками.

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