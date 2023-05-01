После "бавовны" в Севастополе корабли РФ боятся заходить в "родные" бухты — Гуменюк

Сейчас в море 10 кораблей РФ, они маневрируют максимально рассредоточенно в районе, который считает себя пока безопасным.

Россияне боятся заходить в "родную гавань" Севастополя после подрыва нефтебазы в Казачьей бухте. После "бавовны" оккупанты вывели больше кораблей в Черное море.

Об этом заявила спикер Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

"Они свое присутствие в Черном море усилили, но усилили его в том смысле, что начали там маневрировать, почти не заходя в те бухты, которые они когда-то называли "родной гаванью" (Севастопольская бухта – ред.)", – рассказала Гуменюк.

Теперь российские корабли идут заправляться в Новороссийск, а не в бухту Севастополя. В настоящее время в море 10 кораблей РФ, они маневрируют максимально рассредоточенно в районе, который "считают для себя пока безопасным", — в Черном море ближе к юго-восточному побережью Крыма.

"Они пытаются быть подальше от берега, который контролирует Украина и его дальнобойное оружие", — добавила Гуменюк.

"Бавовна" в Севастополе на нефтебазе

Напомним, в городе Севастополь 29 апреля прогремели взрывы и вспыхнул масштабный пожар. После "бавовны" испуганные оккупанты начали бежать в Россию. Перед Керченским мостом образовалась огромная пробка на выезд из Крыма.

После взрывов на нефтебазе в Казачьей бухте временно оккупированного Севастополя из Крыма вылетел российский правительственный борт Ту-204-300. Как свидетельствует портал Flightradar, правительственный спецборт покинул оккупированный полуостров и приземлился в столице государства-агрессоры.

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