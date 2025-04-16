После инаугурации Трампа Путин только усилил удары по Украине — спикер Украинского конгрессового комитета США

Дональд Трамп / © Associated Press

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После того, как президентом Соединенных Штатов стал Дональд Трамп , российский диктатор Путин только усилил обстрелы Украины.

Об этом в эфире Эспрессо заявил спикер Украинского конгрессового комитета Америки Андрей Добрянский.

«Специфически много голосов по всему миру, будь то международные лидеры или даже сенаторы и конгрессмены теперь начинают говорить, что во время срока президента Трампа, то есть его новой администрации, наш враг немного повысил уровень, сколько баллистических ракет, сколько дронов атакуют Украину», — сказал он.

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Добрянский отметил, что в ответ на постоянные заявления Трампа о том, что если бы он был президентом в 2022 году, Путин не начал бы войну, нужно спросить его, почему теперь российский диктатор не боится устраивать террористические атаки, такие как была в Сумах.

«И можем вспомнить, что Трамп теперь президент, и он вспоминал ранее, что Путин бы такого не сделал, будь он президентом. Так нам надо теперь расспросить его, почему такое происходит, почему такие трагедии, как в Сумах, как и по всей Украине, творятся теперь, когда он президент», — отметил он.

Ранее сообщалось, что критика президента США Дональда Трампа в адрес президента Украины Владимира Зеленского и отказ обсуждать продажу ракет для систем Patriot может свидетельствовать лишь о том, что глава Белого дома готов давить на Киев, чтобы принять прекрасный план Путина .

Мы ранее информировали, что Трамп назвал удар России по Сумам «ошибкой» .