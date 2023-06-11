После Каховской ГЭС оккупанты взорвали еще одну дамбу: именно здесь ВСУ успешно продвигались

Россияне взорвали дамбу на реке Мокри Яли. Эта река протекает через недавно деоккупированные населенные пункты Благодатное и Нескучное.

Российские оккупанты, чтобы помешать успешному продвижению ВСУ, взорвали дамбу на реке Мокрые Ялы на границе Запорожской и Донецкой областей.

Об этом заявил спикер Объединенного координационного центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень в эфире общенационального телемарафона.

По его словам, оккупанты взорвали дамбу возле села Новодаровка (Пологовский район Запорожской области).

Фото: Deepstatemap

"Это привело к затоплению обоих берегов реки Мокрые Ялы", – сказал Шершень. Он заверил, что такие действия врага на ход контрнаступления ВСУ не повлияют.

"Враг использует любые способы, чтобы не допустить прорыва и продвижения сил обороны на Таврическом направлении, именно здесь, на Новопавловском направлении. После подрыва Каховской ГЭС и техногенной катастрофы, с которой мы сейчас боремся, происходит дальнейший подрыв меньших водохранилищ и дамб", – добавил Шершень.

Отметим, что река Мокри Ялы протекает через недавно деоккупированные населенные пункты Благодатное и Нескучное.

Ранее в ООН сообщили, сколько украинцев осталось без питьевой воды из-за подрыва Каховской ГЭС.

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