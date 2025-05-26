После каждого звонка Трампа новый удар по Украине: что заметил военный обозреватель BILD

Владимир Путин и Дональд Трамп. / © ТСН.ua

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Российский президент Владимир Путин ужесточает давление на Украину после каждого контакта с Дональдом Трампом.

Такую закономерность в поведении Кремля отметил военный обозреватель BILD Юлиан Репке.

После массированной атаки на украинские города, Трамп написал о Путине: "С ним что-то случилось. Он совершенно сошел с ума!" – и выразил удивление действиями Кремля. Однако, по мнению Репке, действия России обладают четкой логикой: каждый звонок Трампа приводил к еще более агрессивным ударам по Украине.

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После последних контактов между двумя лидерами Москва не только усилила обстрелы Киева и других городов, но и начала открыто говорить о создании "буферной зоны" в Украине и угрожать дальнейшей аннексией. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что прекращение огня возможно только на условиях России.

Репке считает, что уступки со стороны США Путин воспринимает как слабость, а не как сигнал к миру. "Реакция Путина на трамповский "пряник без плети" демонстрирует, что Трамп либо не понимает логику Кремля, либо сознательно ее игнорирует", - отмечает обозреватель.

Напомним, во время атаки на Украину в ночь на 26 мая российская армия применила 364 средства воздушного нападения. Силы ПВО сбили 9 ракет и обезвредили 288 беспилотников.