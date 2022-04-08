После каждой попытки прорыва армия РФ недосчитывается 20-40 "свежемобилизованных" — Гайдай о ситуации в Луганской области

После каждой попытки прорыва армия РФ недосчитывается 20-40 "свежемобилизованных" — Гайдай о ситуации в Луганской области

Несмотря на потери новоприбывших солдат, все равно на территории области наблюдается скопление резервов РФ, отметил Гайдай.

После каждой атаки или попытки прорыва армия России недосчитывается 20-40 "свежемобилизованных", которых россия использует, как пушечное мясо.

Об этом в эфире телемарафона сказал глава Луганской ОВ Сергей Гайдай.

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В то же время, по его словам, несмотря на потери новоприбывших солдат, все равно на территории области наблюдается скопление резервов РФ. Это как о военной технике, так и о живой силе.

"Идет накопление и техники, и живой силы. Единственное, что у них (России – ред.) уже заканчивается – это "свежемобилизованные", потому что каждая атака, попытка прорыва – это минус 20-40 "свежемобилизованных" оккупантов, ибо они не умею воевать, их бросаю, как пушечное мясо, но все равно наблюдаем, что подвозят резервы, пытаются создать огромную, ударную такую группу, до того как они начнут свое наступление, они увеличивают обстрелы по всей территории Луганской области, которая подконтрольна Украине. ", – рассказал глава области.

Заметим, по данным Генштаба ВСУ, военные РФ не покидают попыток захватить Попасную и Северодонецк на Востоке Украины.

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