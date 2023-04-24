После контрнаступления Украину будут принуждать к "длительному перемирию" с Россией — The Guardian

Эксперт говорит, что Китай также присоединится.

Заместитель редактора издания The Guardian Саймон Тисдалл считает, что, несмотря на предстоящее успешное контрнаступление украинских военных, враг сохранит за собой значительные позиции на восточном направлении и в Крыму. После контрнаступления союзники будут принуждать Украину к "перемирию" с Россией и замораживанию боевых действий.

Об этом он написал в колонке The Guardian.

"Западные сторонники Киева начнут настаивать на прекращении огня или "длительном перемирии" в ожидании долгосрочного урегулирования. Китай тоже примет участие в этом", — отмечает эксперт.

По мнению Тисдалла, огонь действительно остановят, украинские беженцы начнут возвращаться домой, однако окончательный возврат земель придется отложить. Владимир Путин также "сохранит свои позиции" и останется у власти, считает Саймон Тисдалл.

США и Евросоюз тем временем смогут заявить, что "суверенная независимость демократической Украины и мировой порядок, основанный на правилах, спасены". Однако Польша и страны восточной Европы так не сочтут.

"Путин останется у власти, несмотря на многочисленные жестокие преступления. Однако нравится нам это или нет, но такой результат кажется наиболее вероятным", – добавил Тисдалл.

Напомним, генсек НАТО Йенс Столтенберг уверен в успешности нового контрнаступления украинских военных.

Министерство обороны Украины не будет объявлять о начале контрнаступления, однако определенные действия на фронте уже происходят.

Западные военные считают, что украинские силы зайдут на 200 миль в тыл российской линии обороны блицкригом. Основу контрнаступления, как говорят эксперты, составят боевые подразделения, имеющие на вооружении боевые танки Challenger 2, M1 Abrams и Leopard 2, а также бронетранспортеры Stryker, Bradley и новые артиллерийские системы.

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