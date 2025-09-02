После летнего провала Россия готовит реванш: Жданов назвал главное направление удара

Наступление РФ.

Реклама

Летняя наступательная кампания России в Украине провалилась. Впрочем, вероятно, осенью наступление оккупационной русской армии продолжится.

Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов в комментарии "Главреду".

По его словам, три месяца лета захватчикам удалось захватить лишь незначительную часть украинской территории.

Реклама

"Перед войсками РФ стояла одна-единственная задача – политическая: выход на административные границы Донецкой и Луганской областей. И это была задача минимум. Задача максимум – поход на Запорожье", – сказал Жданов.

Впрочем, говорит Жданов, есть один нюанс, вызывающий сомнения в том, что наступление РФ закончится с завершением лета. Он напомнил о том, что ГУР информировала 160-тысячную группировку российских войск, которую Москва создала как резерв для проведения летне-осенней наступательной кампании. Однако, где сейчас это количество вражеских солдат, вызывает вопросы.

Жданов считает, что осенняя наступательная кампания, которую Россия обещает начать с середины сентября, может состояться. В частности, предупреждает эксперт, войска захватчиков стремятся создать большие "клешни", как в 2022-2023 возле Лисичанска и Северодонецка.

"Они хотят через Лиман выйти на северные окраины Северодонецка и с юга, обойдя Покровск, выйти на границу Донецкой области и, таким образом, двигаясь по двум направлениям, выполнить хотя бы одну минимальную политическую задачу. То есть захват Донецкой области в ее админгранице", - считает Жданов.

Реклама

Однако, чтобы выполнить эту задачу, РФ нужна более мощная группировка войск, а это не менее полумиллиона солдат, вооруженное тяжелым вооружением.

"С одной стороны, летняя часть наступательной кампании России провалена. Результатов нет (ведь захват 100-200 кв. км - это не результат, поскольку война всегда направлена на достижение политических целей и является продолжением политики, только более жестким и более агрессивным способом), с другой - есть нюансы в осенней наступательной кампании РФ".

Напомним, аналитики Института изучения войны (ISW) сообщили, что Россия готовит осенний удар и активно опрокидывает свои подразделения на Донбасс. В частности, на Покровское направление прибыли подразделения из Курской области, а также бригады морской пехоты с севера Сумской области. Дополнительно российское командование перебросило подразделения 70 мотострелкового полка из Херсонской области в район Бахмута.

В свою очередь, спикер 11-го армейского корпуса Дмитрий Запорожец заявил, что Россия готовит большой штурм Северского, что в Бахмутском районе. Враг стремится закрепиться в окрестностях города к началу осенних дождей.

Реклама

Тем временем в Генштабе 2 сентября сообщили, что ВСУ уволили поселок Удачное в Донецкой области. и установили там национальный флаг. Этот населенный пункт расположен на Покровском направлении.